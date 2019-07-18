В Клайпеду прибывает новый небольшой груз СПГ из Высоцка

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, груз доставляет газовоз Coral Fungia.
"Планируется, что Coral Fungia прибудет в Клайпеду сегодня (в четверг – BNS)“, – комментировала BNS представитель оператора терминала - компании Klaipedos nafta по вопросам коммуникации Оринта Баркаускайте.
Если судить по графику газовозов Klaipedos nafta, то на этой неделе на терминале побывал еще один небольшой груз, который, по сообщению компании, доставило Coral Fungia. Оба раза судно доставило по 10 тыс. кубометров СПГ. Оба раза оно доставило по 10 тыс. кубометров СПГ.
Терминалом в Клайпеде в этом газовом году пользуются три компании – Achema, LET и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.
Сама Achema не комментирует, у кого и сколько газа покупает. Холдинг Lietuvos energija в последнее время также не конкретизирует источники закупок СПГ. Как сообщалось ранее, LET ранее поставляла газ "Новатэка", но приобретала его через посредника – компанию Trafigura.
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