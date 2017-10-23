По данным портала marinetraffic.com, газовоз Arctic Discoverer с 140 тыс. кубометров газа должен прибыть в Клайпедский порт около 3 часов утра.

Литовская компания торговли газом Litgas, которая закупает СПГ у норвежской Statoil, сообщает на своем интернет-сайте, что получит 62,1 тыс. кубометров СПГ. Остальная часть груза будет предназначена крупнейшему потребителю газа в Литве, также закупающему газ у Statoil - йонавскому заводу удобрений Achema.

В предыдущий раз груз СПГ в Клайпеду прибыл в конце сентября, тогда газ у американский газ у литовской Lietuvos duju tiekimas (LDT) приобрела испанская компания Gas Natural Fenosa.