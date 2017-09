Представитель по связям с общественностью терминала СПГ Klaipedos nafta Индре Милинене подтвердила BNS, что газовоз Arctic Discoverer, который доставит 140 тыс. кубометров СПГ, должен прибыть в Клайпеду около 15 часов. По данным BNS, груз предназначен производителю удобрений Achema, закупающей газ у норвежской Statoil. Закупающая СПГ у этого же поставщика компания торговли газом Litgas на своем сайте не указывает, что поставляет груз. Последний раз груз СПГ приходил в Клайпеду в конце августа, тогда газ Statoil также получила и Achema.

