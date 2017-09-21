В четверг в Клайпеду прибывает новый груз сжиженного природного газа (СПГ).
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Представитель по связям с общественностью терминала СПГ Klaipedos nafta Индре Милинене подтвердила BNS, что газовоз Arctic Discoverer, который доставит 140 тыс. кубометров СПГ, должен прибыть в Клайпеду около 15 часов.

По данным BNS, груз предназначен производителю удобрений Achema, закупающей газ у норвежской Statoil. Закупающая СПГ у этого же поставщика компания торговли газом Litgas на своем сайте не указывает, что поставляет груз.

Последний раз груз СПГ приходил в Клайпеду в конце августа, тогда газ Statoil также получила и Achema.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Хаос в Ryanair: эксперты теряются в догадках (1)

Крупнейший авиаперевозчик Европы отменяет 2000 своих...

У Балтийских стран есть полгода договориться о синхронизации (5)

До лета следующего года у Балтийских стран есть время...

В Клайпеду прибывает новый груз СПГ (3)

В четверг в Клайпеду прибывает новый груз сжиженного...

Новости из банка: если не переведешь в банк зарплату, то увеличат процентную ставку (3)

Клиенты банков должны внимательно читать условия...

В Литве создадут фонд для покрытия убытков туристов (1)

Туристы, которые понесли убытки из-за...

TOP новостей

Новый порядок загоняет жителей в угол: нет адреса – ничего не получишь (2)

Декларирование места жительства обернулось настоящей...

Новой мишенью пророссийских сепаратистов стали литовские инструкторы (134)

Литовские военные на Украине изнасиловали малолетних...

Сквернялис оценил комментарий Палуцкаса об Островецкой АЭС: похоже на рупор Кремля (33)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Новости из банка: если не переведешь в банк зарплату, то увеличат процентную ставку (3)

Клиенты банков должны внимательно читать условия...

За уличные туалеты грозят большие штрафы, но вместо помощи люди сталкиваются с цинизмом (1)

В Литве сложилась парадоксальная ситуация: людей,...