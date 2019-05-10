По данным порталов marrinetraffic.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia должно зайти в Клайпеду в субботу утром.

Представитель по связям с общественностью оператора Клайпедского терминала - компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте подтвердила BNS, что на выходных Coral Favia доставит 10 тыс. кубометров СПГ.

График принятия газовозов Klaipedos nafta свидетельствует, что до 1 октября, кроме этого груза, запланированы еще три газовоза малого объема, которые прибудут в мае-июне.

Терминалом пользуются компания поставки энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET), являющая дочерним предприятием госэнергохолдинга Lietuvos energija, и крупнейший потребитель газа в стране - Йонавский производитель удобрений Achema. Lietuvos energija в пятницу информировала BNS, что груз предназначаен не ей.

По неофициальным данным BNS, в апреле из Высоцка Achema уже доставила три небольших груза с газом "Новатэка". Сама Achema не комментирует, у кого закупает газ. В конце апреля сообщалось, что компания зарезервировала дополнительные мощности терминала в Клайпеде.

По объемам добычи "Новатэк" в России уступает лишь монополисту "Газпрому".

Груз "Новатэка" через Клайпеду поставляла и LET, однако она приобретала газ через посредника Trafigura.