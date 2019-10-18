В пятницу в Клайпеду должна прибыть новая небольшая партия сжиженного природного газа (СПГ) из Высоцка, где находится завод СПГ крупнейшей частной российской газовой компании "Новатэк".
© DELFI / Rinatas Chairulinas

По данным порталов vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia, прибудет в Клайпеду в пятницу и доставит дополнительный небольшой груз того же поставщика.

"Ожидается, что Coral Favia должен зайти в Клайпедский порт 18 октября. Судно доставит около 9,5 тыс. кубометров СПГ", – комментировал BNS оператор Клайпедского терминала – компания Klaipedos nafta.

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Это третий груз СПГ в Клайпеде в октябре, когда начался новый газовый год, и второй из Высоцка. На минувшей неделе крупный газовоз Arctic Aurora доставил из Норвегии газ для компании Imlitex.

В новом газовом году на литовском терминале планируется регазифицировать 10,959 тераватт-часов СПГ (около 11 крупных газовозов).

По данным BNS, Кроме Imlitex, терминалом в новом газовом году продолжают пользоваться Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas) и производитель удобрений Achema.

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