По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Discoverer отправился из норвежского порта Мелкойя, где расположен завод по производству сжиженного природного газа Equinor, и прибывает в Клайпеду в понедельник утром.

"На судне около 138 тыс. кубометров СПГ", - сказала BNS менеджер по коммуникациям компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.

В этом газовом году терминал в Клайпеде используют три компании - Achema, Lietuvos energija AB, Lietuvos energijos tiekimas (LET) и Imlitex, входящая в группу по торговле сырьём Imlitex Holdings.

Achema не комментирует, у кого и сколько газа покупает.