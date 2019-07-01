Крупный газовоз - первый из двух, ожидаемых в июле - должен прибыть на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в понедельник. Этот газ, вероятно, предназначен для крупнейшего потребителя газа в стране, производителя удобрений Achema в городе Йонаве.
© DELFI / Rinatas Chairulinas

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Discoverer отправился из норвежского порта Мелкойя, где расположен завод по производству сжиженного природного газа Equinor, и прибывает в Клайпеду в понедельник утром.

"На судне около 138 тыс. кубометров СПГ", - сказала BNS менеджер по коммуникациям компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.

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В этом газовом году терминал в Клайпеде используют три компании - Achema, Lietuvos energija AB, Lietuvos energijos tiekimas (LET) и Imlitex, входящая в группу по торговле сырьём Imlitex Holdings.

Achema не комментирует, у кого и сколько газа покупает.

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