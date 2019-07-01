По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Discoverer отправился из норвежского порта Мелкойя, где расположен завод по производству сжиженного природного газа Equinor, и прибывает в Клайпеду в понедельник утром.
"На судне около 138 тыс. кубометров СПГ", - сказала BNS менеджер по коммуникациям компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.
В этом газовом году терминал в Клайпеде используют три компании - Achema, Lietuvos energija AB, Lietuvos energijos tiekimas (LET) и Imlitex, входящая в группу по торговле сырьём Imlitex Holdings.
Achema не комментирует, у кого и сколько газа покупает.
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