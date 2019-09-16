По данным BNS, груз предназначен для крупнейшего потребителя газа – производителя удобрений Achema. Последняя не комментирует, у кого или сколько газа она покупает.
Данные порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com показывают, что судно Stena Clear Sky под флагом Великобритании в прошлый четверг отбыло в Клайпеду с французского терминала СПГ Montoir.
Bloomberg.com пишет, что на построенный пять лет назад ТСПГ в Клайпеде, призванный снизить зависимость от российского топлива, поступит первый груз газа из Сибири. Портал kommersant.ru утверждает, что Литва впервые купит крупную партию российского СПГ.
Как сообщает оператор литовского ТСПГ Klaipedos nafta, Stena Clear Sky доставит газ в Клайпеду впервые, на судне около 140 тыс. кубометров СПГ.
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