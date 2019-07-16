По данным порталов myshiptracking.com и marinetraffic.com, газовоз Neptune вышел из норвежского порта Мелкойя, где находится завод СПГ Equinor, в понедельник днем. Планируется, что он прибудет в Клайпедский порт около 3 часов ночи воскресенья.

"Да, это судно, которое прибудет впервые, и оно большое – доставит около 138 тыс. кубометров СПГ", – комментировала BNS представитель оператора терминала - компании Klaipedos nafta по вопросам коммуникации Оринта Баркаускайте.

По данным BNS, груз французской компании Total предназначается LET. Lietuvos energija официально эти сообщения не комментирует.

LET подписала договор о поставках газа с Total в конце января. Сумма сделки и прочие коммерческие детали не разглашаются.

Total – второй по величине в мире поставщик СПГ, занимающий 10% рынка. Группа к 2020 году планирует управлять годовым портфелем СПГ в объеме около 40 млн тонн. Годовые мощности регазификации Клайпедского терминала СПГ составляют 2,9 млн тонн СПГ.

У LET есть также договор о долгосрочных поставках СПГ с норвежской Equinor, она закупает газ и на рынке краткосрочных сделок СПГ, импортирует у российского "Газпрома", кроме того, пользуется подземным хранилищем газа в латвийском Инчукалнсе.

Терминалом в Клайпеде в этом газовом году пользуются три компании – Achema, LET и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.