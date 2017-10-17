Он будет заполнен газом литовской компании торговли газом Lietuvos duju tiekimas (LDT), однако пока не сообщается, кому предназначен груз. Это уже второй груз газа LDT, проданный компании Shell.

Представитель LDT по связям со СМИ Паулюс Якутявичюс сказал BNS, что не может сообщить, куда судно с газом отправится далее.

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Оператор терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta сообщила, что Cardissa прибыла во вторник утром.

Это будет 40-ой газовоз, обслуженный на терминале с начала его работы в конце 2014 года.

Cardissa будет заполнена около 6 тыс. кубометров газа с судна-хранилища СПГ Independence.

В середине октября LDT продала Shell 1 тыс. кубометров СПГ, часть груза тогда была предназначена для испытания распредительной станции СПГ компании Klaipedos nafta.