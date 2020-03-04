В Клайпеду прибыло судно с нефтью для Беларуси

Эту информацию BNS подтвердила представитель оператора Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и нефтетерминалов Klaipedos nafta по связям с общественностью Оринта Баркаускайте.

"Танкер швартуется у причала компании и готовится к готовящимся технологическим процессам. Откачивание нефти с танкера займет несколько дней", – сказала BNS О. Баркаускайте.

Судно Front Ocelot, которое ходит под флагом Маршалловых островов, во вторник утром вышло из южного финского порта Порвоо, куда прибыло из российского Приморска, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com. В Приморске осуществляет погрузки компания "Транснефть".

В марте в Клайпеду прибудут в целом два груза нефти по 85 тыс. тонн, предназначенные Беларуси, подтвердили BNS в Литовских железных дорогах (Lietuvos gelezinkeliai). Позже Беларусь сообщила, что это приобретённая на рынке российская нефть.

Белорусская компания по экспорту нефти БНК информировала железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Компания Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки, а весь груз должен быть доставлен в течение 10 дней.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси. Глава "Нафтана" Александр Демидов тогда сказал, что завод намерен и в дальнейшем импортировать нефть из Норвегии. Тогда было доставлено 80 тыс. тонн нефти.

До этого нефть транспортировалась через Литву в Беларусь в 2017 году.

Поскольку Россия с начала этого года заметно уменьшила поставки сырья Беларуси по трубопроводам, президент Александр Лукашенко распорядился искать его в других странах.