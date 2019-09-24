В Клайпеду прибыла первая партия СПГ для концерна Eesti Energia

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и toiletelfinder.com, газовоз Coral Fungia пришвартовался у Клайпедского терминала СПГ - судна-хранилища Independence.

Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS в понедельник, что газовоз доставил примерно 9,5 тыс. тонн кубометров СПГ.

Приит Лутс, представитель Eesti Energia, подтвердил BNS в понедельник, что газ предназначен для упомянутого концерна. Ранее он объяснил, что была заказана небольшая партия, потому что эстонская компания тестирует работу через Клайпедский терминал.

В этом году терминалом пользуются ещё три компании: йонавский производитель удобрений Achema, компания по снабжению электроэнергией и газом Ignitis (ранее Lietuvos energijos tiekimas), и входящее в группу по торговле сырьевыми товарами Imlitex Holdings предприятие Imlitex.