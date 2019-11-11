По сообщениям порталов marinetraffic.com, toiletelfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод по производству СПГ Novatek, и пришвартовался в Клайпедском судне-терминале СПГ Independence в воскресенье утром.

Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что Coral Favia перевозит около 9,5 тыс. т кубометров СПГ. Компания не уточняет, для кого или откуда поступает газ.