В Клайпеду в воскресенье прибыла новая небольшая партия сжиженного природного газа (СПГ) от российской газовой компании Novatek. Груз, предположительно, предназначен для Йонавского завода удобрений Achema.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
© Bendrovės archyvas

По сообщениям порталов marinetraffic.com, toiletelfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод по производству СПГ Novatek, и пришвартовался в Клайпедском судне-терминале СПГ Independence в воскресенье утром.

Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что Coral Favia перевозит около 9,5 тыс. т кубометров СПГ. Компания не уточняет, для кого или откуда поступает газ.

Статьи по теме:

Klaipedos nafta приобретёт судно СПГ и займет до 135 млн евро на сокращение издержек (13)

Государственная компания Klaipedos nafta планирует к концу 2024...

В Клайпеду прибыла новая партия СПГ из Норвегии (9)

Во вторник в Клайпеду прибыл новый крупный груз...

В Клайпеде – небольшой груз СПГ из Высоцка (21)

В понедельник в литовскую Клайпеду прибыл небольшой...

Бизнес

Ведётся подготовка к реконструкции участка Via Baltica до границы с Польшей

Дирекция дорог Литвы готовится к реконструкции участка...

В Клайпеду прибыла новая партия СПГ от Novatek (1)

В Клайпеду в воскресенье прибыла новая небольшая...

Вильнюсская мэрия подписала договор о реконструкции перекрестка (7)

Глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас...

Глава сети Norfa: после этого интервью ко мне, возможно, придут с проверкой (26)

Предприниматель Дайнюс Дундулис , который является...

Второй Akropolis в Вильнюсе становится реальностью: обещают грандиозные перемены (29)

Спустя почти 10 лет может сдвинуться с мертвой точки...

TOP новостей

В новых рейтингах – удар избирателей за драму в парламенте Литвы (51)

Самая многочисленная парламентская партия Литвы...

Жители Литвы скептически оценивают решение убрать зеленую стрелку: водители не знают, что делать (10)

Решение отказаться от зеленых стрелок на светофоре,...

Экономист осудила налог на недвижимость: так не должны поступать (16)

Налог на недвижимость должен быть целенаправленным и...

У жителей Литвы осталось несколько дней для уплаты налога на землю

Каунасское отделение Государственной налоговой...

Вильнюс готовится к Рождеству: надеются, что главная елка удивит не только жителей, но и другие города мира (2)

В этом году в последний день ноября огни зажгутся на...