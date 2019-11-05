Во вторник в Клайпеду прибыл новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии. Скорее всего, он предназначен для крупнейшего потребителя газа в стране - йонавского завода по производству удобрений Achema.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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Газовоз Arctic Voyager пришвартовался у Клайпедского судна-терминала СПГ Independence во вторник утром.

Согласно данных порталов myshiptracking.com и toiletelfinder.com, Arctic Voyager прибыл из норвежского порта Мелкоя, где расположен завод СПГ Equinor.

Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газоперевозчик доставил около 138 тыс. кубометров СПГ. Компания не уточняет, для кого или откуда получает газ.

Клайпедским терминалом СПГ кроме Achema, пользуются также компания по снабжению электроэнергией и газом Ignitis (ранее - Lietuvos energijos tiekimas), входящая в группу по торговле сырьевыми товарами Imlitex Holdings компания Imlitex, эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia, а также новый клиент - эстонская Elenger (Eesti Gaas).

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