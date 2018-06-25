Как на прошлой неделе отметил руководитель стивидорской компании Klaipėdos Smeltė Римантас Юшка, Клайпедский морской порт становится глобальным портом по обработке контейнерных грузов, а через несколько дней в Клайпеду прибудет ещё более длинное судно.

Помимо порта в Клайпеде подобные суда в Балтийском море также может принять порт Гданьска, а доставляемые ими контейнеры будут перегружаться на малые суда и распределяться по портам всего региона.

До сего времени самый большой контейнеровоз заходил в Клайпеду в 2015 г., это было 337-метровое судно Asya, также принадлежащее MSC.

В настоящее время самые длинные в мире суда-контейнеровозы достигают в длину 400 м.