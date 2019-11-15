В Клайпеду прибыл новый крупный груз СПГ из Норвегии

"Планируется, что газовоз Arctic Discoverer пришвартуется у Клайпедского терминала СПГ 15 ноября, в пятницу. Будет доставлено около 138 тыс. кубометров СПГ", – проинформировал BNS оператор.
Оператор Клайпедского СПГ-терминала компания Klaipedos nafta указала, что судно доставило около 138 кубометров СПГ, но не уточнила, для кого или откуда поступил газ.
Согласно данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager прибыл из норвежского порта Мелкоя, где расположен завод СПГ Equinor.
В этом газовом году с октября по ноябрь шесть небольших партий газа (до 9,5 тыс. кубометров) поступили и из порта Высоцк, где расположен завод СПГ российской газовой компании "Новатэк".
В этом газовом году Клайпедским терминалом пользуются или планируют пользоваться пять компаний: йонавский производитель удобрений Achema, компания по снабжению электроэнергией и газом Ignitis (ранее - Lietuvos energijos tiekimas), компания Imlitex, входящая в группу по торговле сырьевыми товарами Imlitex Holdings, кроме того терминалом пользуется эстонский концерн Eesti Energia. В среду последний подтвердил BNS, что в ноябре импортировал СПГ через Клайпеду. В сентябре он доставил первую небольшую партию.
Клиентом терминала стала ещё одна компания – эстонская Elenger, действующая в своей стране как Eesti Gaas. Предназначенный ей газ ожидается во второй половине ноября.
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