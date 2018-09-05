В среду в Клайпедский порт прибыл новый груз сжиженного природного газа (СПГ) норвежской компании Equinor (Statoil).
© DELFI / Rinatas Chairulinas

По данным портала морского транспорта marinetraffic.com, газовоз Arctic Princess, вышедший из находящегося на севере Норвегии из порта Мелкоя, где находится завод СПГ концерна Equinor, прибыл в Клапейдский порт в среду, в 10 часов 30 минут.

На сей раз груз предназначается компании поставок газа Lietuvos duju tiekimas“ (LDT).

Первый в этом году груз СПГ, предназначенный для LDT, пришел в Литву в начале июня. В июне компания купила у Equinor два груза СПГ.

Последний раз груз СПГ был доставлен в Литву в конце июля, тогда из Норвегии прибыл газ для компаний LDT и Achema.

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