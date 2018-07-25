В Клайпеду прибыл новый груз СПГ

Газовоз Arctic Princess доставил около 140 тыс. кубометров газа, из этого объема около трети предназначается литовской компании торговли газом Litgas, а оставшаяся часть - крупнейшему литовскому потребителю газа, заводу удобрений Achema.

Litgas намерена продать часть ее груза на аукционе.

Газовоз прибыл к литовским берегам в воскресенье, однако ждал входа в Клайпедский порт, пока на терминале СПГ загружался груз малого объема.

В предыдущий раз груз СПГ прибыл в Литву в начале июня, тогда газ из Норвегии поставила компания Lietuvos duju tiekimas.