В Клайпеду прибыл новый груз СПГ

Новый груз сжиженного природного газа (СПГ) норвежской компании Statoil (сейчас Equinor) прибыл в Клайпедский порт в среду, сообщила BNS дирекция порта.
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Газовоз Arctic Princess доставил около 140 тыс. кубометров газа, из этого объема около трети предназначается литовской компании торговли газом Litgas, а оставшаяся часть - крупнейшему литовскому потребителю газа, заводу удобрений Achema.

Litgas намерена продать часть ее груза на аукционе.

Газовоз прибыл к литовским берегам в воскресенье, однако ждал входа в Клайпедский порт, пока на терминале СПГ загружался груз малого объема.

В предыдущий раз груз СПГ прибыл в Литву в начале июня, тогда газ из Норвегии поставила компания Lietuvos duju tiekimas.

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