В Клайпеду прибыл новый груз СПГ

Газовоз Arctic Princess доставил около 140 тыс. кубометров газа, из этого объема около трети предназначается литовской компании торговли газом Litgas, а оставшаяся часть - крупнейшему литовскому потребителю газа, заводу удобрений Achema.
Litgas намерена продать часть ее груза на аукционе.
Газовоз прибыл к литовским берегам в воскресенье, однако ждал входа в Клайпедский порт, пока на терминале СПГ загружался груз малого объема.
В предыдущий раз груз СПГ прибыл в Литву в начале июня, тогда газ из Норвегии поставила компания Lietuvos duju tiekimas.
После вереницы неудач Small Planet Airlines отрицает информацию об устаревших самолетах (1)
После ряда отсроченных рейсов и вереницы неудач,...
Начало ремонта кабеля NordBalt откладывается и из-за пожаров в Швеции (7)
Начало ремонта морской электроэнергетической...
ACEA: рост продаж грузовиков в Литве – самый быстрый в ЕС (6)
Рост продаж новых грузовых автомобилей в Литве в первом...
Клайпедчанин привез в Литву наномороженое (6)
В клайпедском детском парке Kar Kar внимание сластен...
TOP новостей
"Крестьяне" предлагают менять размеры штрафов за превышение скорости, полиция их поддерживает (4)
По действующему в Литве порядку, полиция назначает...
Детекторы дыма купили не все жители Литвы, но торговцы рады результатам (7)
В этом году в Литве вступило в силу новое требование,...
Распад семейных хозяйств – пустеют села и усадьбы Литвы (20)
Несмотря на то, что власти Литвы постоянно говорят об...
В планах – увольнение части госслужащих в Литве: уже раздают уведомления (24)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...
После вереницы неудач Small Planet Airlines отрицает информацию об устаревших самолетах (1)
После ряда отсроченных рейсов и вереницы неудач,...