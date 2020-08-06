По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia пришло из Высоцка, где расположен завод СПГ компании "Новатэк". В четверг судно пришвартовалось к плавучему хранилищу СПГ Independence.
Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз доставил 10 тыс. кубометров СПГ.
В субботу должен прийти еще один небольшой газовоз Coral Fungia. График показывает, что это будет уже 40-й такой газовоз на терминале в этом газовом году.
За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также приняты 16 крупных газовозов из Норвегии, четыре крупных газовых груза из США.
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