aA
В четверг на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк" - это 43-ий такой груз в этом году.
Suskystinų dujų terminalas "Independence"
Suskystinų dujų terminalas "Independence"
© DELFI / Orestas Gurevičius

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia пришло из Высоцка, где расположен завод СПГ компании "Новатэк". В четверг судно пришвартовалось к плавучему хранилищу СПГ Independence.

Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз доставил 10 тыс. кубометров СПГ.

Статьи по теме:
Klaipedos nafta: Литве стоит инвестировать в автозаправочные станции с СПГ  (3)

В субботу должен прийти еще один небольшой газовоз Coral Fungia. График показывает, что это будет уже 40-й такой газовоз на терминале в этом газовом году.

За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также приняты 16 крупных газовозов из Норвегии, четыре крупных газовых груза из США.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Lietuviai šturmuoja Seinų parduotuves Lietuviai šturmuoja Seinų parduotuves Lietuviai šturmuoja Seinų parduotuves

Жители Литвы в последние дни перед введением изоляции штурмуют магазины в Сейнах (16)

После того как стало известно, что после возвращения из...

Советник премьера Литвы: рекомендую вернуться из Польши 9 августа до 24:00 (1)

Показатель уровня заболеваемости коронавирусом в...

За сутки в Литве зафиксировано 24 новых случая коронавируса (5)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 24 новых случая...

Сюрприз в аэропорту: юношу-инвалида в Литве задержали за то, что он не явился в военкомат (90)

Семья литовцев, проживающих в Англии, была в шоке после...

Линкявичюс: важен не день выборов в Беларуси, а первый день после выборов (18)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

|Maža didelių žinių kaina