По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Discoverer в четверг после обеда пришвартовался у плавучего газохранилища Independence Клайпедского терминала СПГ. Судно доставило груз из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.

Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что газовоз доставил примерно 140 тыс. кубометров СПГ.

Недалеко от берегов Литвы сейчас находится и небольшой газовоз Coral Fungia, который доставит газ из российского Высоцка, где находится завод компании "Новатэк". По данным Klaipedos nafta, он должен прибыть 7 марта и доставить 6,5 тыс. кубометров СПГ.

Это будет уже 22-ой подобный груз с октября прошлого года, все эти грузы с российским СПГ колеблются от 6,5 тыс. до 10 тыс. кубометров.