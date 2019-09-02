По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, vesselfinder.com, газовоз Coral Energice, ходящий под голландским флагом, в субботу вечером пришвартовался у судна-хранилища терминала СПГ Independence.
В графике оператора терминала СПГ – компании Klaipedos nafta отмечается, что судно должно было доставить 10 тыс. кубометров СПГ.
Небольшие газовозы из Высоцка в Клайпеду курсируют достаточно часто. Литовский производитель удобрений Achema не комментирует, сколько и у кого закупает газ, но, по подсчетам BNS, в основном грузы "Новатэка" в Литву доставляет именно этот крупнейший частный потребитель газа в Литве.
Принадлежащее государственному энергетическому холдингу Lietuvos energija предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET) также закупала СПГ у "Новатэка", но через посредника. Газ из Высоцка поставляла и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, а груз Eesti Energia упомянутого российского поставщика должен прибыть только в конце сентября.
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