По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, vesselfinder.com, газовоз Coral Energice, ходящий под голландским флагом, в субботу вечером пришвартовался у судна-хранилища терминала СПГ Independence.

В графике оператора терминала СПГ – компании Klaipedos nafta отмечается, что судно должно было доставить 10 тыс. кубометров СПГ.

Небольшие газовозы из Высоцка в Клайпеду курсируют достаточно часто. Литовский производитель удобрений Achema не комментирует, сколько и у кого закупает газ, но, по подсчетам BNS, в основном грузы "Новатэка" в Литву доставляет именно этот крупнейший частный потребитель газа в Литве.

Принадлежащее государственному энергетическому холдингу Lietuvos energija предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET) также закупала СПГ у "Новатэка", но через посредника. Газ из Высоцка поставляла и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, а груз Eesti Energia упомянутого российского поставщика должен прибыть только в конце сентября.