В Клайпеду прибыл новый груз СПГ из США

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Princess в пятницу утром пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence.

Оператор терминала – компания Klaipedos nafta сообщил BNS, что Arctic Princess прибыл с американского терминала Sabine Pass и доставил около 138 кубометров СПГ.

Только в мае в Клайпеду прибыли два больших груза СПГ из США: один с терминала Sabine Pass, которым управляет компания Cheniere Energy, а другой – из Фрипорта, где действует терминал компании Freeport LNG. Еще одно судно из Америки доставило газ в декабре прошлого года.