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В воскресенье на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) пришел новый крупный груз СПГ из Норвегии – уже 12-ый груз в начавшемся в октябре новом газовом году.
По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз Arctic Princess в воскресенье пришвартовался у судна-хранилища литовского терминала Independence. Газовоз пришел порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.
Ранее оператор терминала - компания Klaipedos nafta сообщал BNS, что газовоз доставит около 140 тыс. кубометров СПГ.
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