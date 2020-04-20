По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз Arctic Princess в воскресенье пришвартовался у судна-хранилища литовского терминала Independence. Газовоз пришел порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.

Ранее оператор терминала - компания Klaipedos nafta сообщал BNS, что газовоз доставит около 140 тыс. кубометров СПГ.