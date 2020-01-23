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В среду в литовскую Клайпеду прибыл новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) с российской газовой компании "Новатэк" – уже 16-й в начавшемся в октябре новом газовом году.
В Клайпеду прибыл новый груз газа "Новатэка"
© AFP / Scanpix

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia поздно вечером пришвартовался у плавучего газохранилища Independence. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".

Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Coral Favia доставило 10 тыс. кубометров СПГ.

В начале января в Клайпеду был доставлены первый в этом календарном году крупный груз СПГ – газовоз доставил из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз привез примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это уже седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года.

В декабре также прибыл и груз в объеме 150 тыс. кубометров СПГ из США.

ru.DELFI.lt
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