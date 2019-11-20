В Клайпеду прибыл новый груз газа "Новатэка"

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Fungia прибыл из Высоцка, где находится завод СПГ "Новатэка", в среду он пришвартовался у судна-хранилища Independence Клайпедского терминала СПГ.

Компания-оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta сообщила BNS, что газовоза Coral Favia доставил около 9,5 тыс. кубометров СПГ. Оператор не детализирует ни поставщиков, ни покупателей газа на терминале, однако вероятно, что СПГ, как и ранее, закупил литовский завод удобрений Achema.

С начала октября на терминал прибыли и четыре крупных судна с СПГ (приблизительно по 138 тыс. кубометров) из норвежского порта Мелкойя.

В новом газовом году на терминале планируется регазифицировать 10,959 тераватт-часов СПГ (примерно 11 крупных газовозов).