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В понедельник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (КТСПГ) прибыл новый крупный газовоз из Норвегии - 18-ый в этом газовом году.
В Клайпеду прибыл новый груз газа норвежской Equinor
© DELFI

Газовоз Arctic Princess прибыл из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. В понедельник утром он пришвартовался к судну-терминалу Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com duomenys.

Ранее оператор КТСПГ - компания Klaipedos nafta комментировала BNS, что „Arctic Princess доставит 138 тыс. кубометров СПГ.

В этом газовом году (с октября прошлого года по конец сентября нынешнего) на терминале уже были приняты четыре крупных газовоза из США и 48 небольших грузов (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод компании "Новатэк".

Klaipedos nafta подчеркивает, что основную часть (около 67%) грузов на терминале по происхождению составляет норвежский газ, около 18% – из США, и около 14% – из России.

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