В Клайпеду прибыл новый груз газа из США

Во вторник утром газовоз Arctic Discoverer пришвартовался у терминала судна-хранилища Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com ir vesselfinder.com.
Ранее оператор терминала Klaipedos nafta комментировал BNS, что газовоз Arctic Discoverer должен доставить 138 тыс. кубометров СПГ.
Судно пришло с экспортного терминала Sabine Pass в штате Луизиана, который принадлежит американской энергетической компании Cheniere Energy.
На терминал периодически также приходят и крупные газовозы из Норвегии, и небольшие грузы газа из России.
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