В Клайпеду прибыл небольшой груз с СПГ от компании "Новатэк".

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia пришло из Высоцка, где расположен завод СПГ компании "Новатэк". В четверг судно пришвартовалось к плавучему хранилищу СПГ Independence.

В графике оператора терминала Klaipedos nafta указано, что газовоз везет 10 тыс. кубометров СПГ.