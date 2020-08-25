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В Клайпеду прибыл небольшой груз с СПГ от компании "Новатэк".
В Клайпеду прибыл небольшой груз с СПГ от компании "Новатэк"
© AFP / Scanpix

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia пришло из Высоцка, где расположен завод СПГ компании "Новатэк". В четверг судно пришвартовалось к плавучему хранилищу СПГ Independence.

В графике оператора терминала Klaipedos nafta указано, что газовоз везет 10 тыс. кубометров СПГ.

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