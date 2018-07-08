Длина корабля – более 366 метров. Он на три метра длиннее посетившего порт две недели назад MSC Francesca – по прибытии последнего также объявили о рекордном размере.
"Ранним воскресным утром рекорд был побит - в ворота порта прошёл MSC Topaz длиной 366 метров", - сказала представитель Дирекции Клайпедского государственного морского порта Довиле Рингис.
В 2015 году рекорд контейнерного судна в Клайпеде побил корабль Asya той же компании MSC (Mediterranean Shipping Company, Средиземноморская судоходная компания), длина которого составила 337 метров.
В настоящее время длина крупнейших в мире контейнерных кораблей составляет 400 метров.
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