Длина корабля – более 366 метров. Он на три метра длиннее посетившего порт две недели назад MSC Francesca – по прибытии последнего также объявили о рекордном размере.

"Ранним воскресным утром рекорд был побит - в ворота порта прошёл MSC Topaz длиной 366 метров", - сказала представитель Дирекции Клайпедского государственного морского порта Довиле Рингис.

В 2015 году рекорд контейнерного судна в Клайпеде побил корабль Asya той же компании MSC (Mediterranean Shipping Company, Средиземноморская судоходная компания), длина которого составила 337 метров.

В настоящее время длина крупнейших в мире контейнерных кораблей составляет 400 метров.