В среду на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл груз в объеме 145 тыс. кубометров СПГ. Вероятно, он предназначается литовскому производителю удобрений Achema.
"Arctic Aurora"
© M.Milinio nuotr.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Aurora в среду утром прибыл из норвежского порта Мелкойя, где расположен завод по производству сжиженного природного газа Equinor.

Оператор терминала СПГ - компания Klaipedos nafta подтвердила BNS, что в среду ожидался именно этот газовоз. В графике компании предусмотрено, что 1-2 августа будет доставлено 145000 кубометров СПГ.

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В этом газовом году терминал в Клайпеде используют три компании - Achema, Lietuvos energija AB, Lietuvos energijos tiekimas (LET) и Imlitex, входящая в группу по торговле сырьём Imlitex Holdings.

Achema, ни LET не комментируют, у кого и сколько газа покупают. Представители Imlitex сообщили BNS, что в будущем планируют продолжить закупки газа через терминал, а сейчас ведут переговоры с поставщиками.

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