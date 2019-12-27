Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что 30 декабря газовоз Coral Favia доставит 9,5 тыс. тонн кубометров СПГ.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Coral Favia идёт из порта Высоцк, где находится завод СПГ компании Novatek.

В нынешнем газовом году, который начался в октябре, это будет тринадцатое судно из Высоцка, откуда газовозы привозят по 6,5-9,5 тыс. кубометров СПГ.

С октября на терминал также прибыли шесть крупных норвежских судов, которые доставили по 138 тыс. кубометров СПГ от компании Equinor.

В четверг 155 тыс. кубометров СПГ прибыли в Клайпеду из Соединённых Штатов Америки - это третья за все пять лет эксплуатации терминала СПГ в Клайпеде партия американского газа.