В Клайпеду идёт новый танкер с нефтью для Беларуси

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В Клайпедский порт идёт четвёртый в этом году танкер с нефтью для Беларуси. В марте Беларусь через Клайпеду намерена привезти для себя ещё один груз нефти.
Оператор нефтетерминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Fulmar 19 марта доставит около 75 тыс. тонн нефти.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер под флагом Маршалловых островов в четверг после обеда вышел из польского Гданьска, куда пришёл из российского Приморска. Здесь компания "Транснефть" грузит нефть.
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