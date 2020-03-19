В Клайпеду идёт новый танкер с нефтью для Беларуси

Оператор нефтетерминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Fulmar 19 марта доставит около 75 тыс. тонн нефти.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер под флагом Маршалловых островов в четверг после обеда вышел из польского Гданьска, куда пришёл из российского Приморска. Здесь компания "Транснефть" грузит нефть.