aA
В Клайпедский порт идёт четвёртый в этом году танкер с нефтью для Беларуси. В марте Беларусь через Клайпеду намерена привезти для себя ещё один груз нефти.
В Клайпеду идёт новый танкер с нефтью для Беларуси
© Tomas Seikalis

Оператор нефтетерминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Fulmar 19 марта доставит около 75 тыс. тонн нефти.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер под флагом Маршалловых островов в четверг после обеда вышел из польского Гданьска, куда пришёл из российского Приморска. Здесь компания "Транснефть" грузит нефть.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Клайпеду пришёл новый груз нефти для Беларуси (4)

В Клайпедский порт во вторник пришёл третий в этом...

В Клайпеду идёт новый груз газа от "Новатэка" (16)

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (Т...

В Клайпеду должны зайти еще три танкера с нефтью для Беларуси (25)

В воскресенье в Клайпеду прибудет третий в этом году...

TOP новостей

На следующей неделе - решение о карантине: могут не отменить, даже если распространение вируса остановится (16)

В Литве с 16 по 30 марта из-за угрозы коронавируса был...

Маршруты людей, у которых диагностировали коронавирус: появились новые места (1)

Национальный центр общественного здравоохранения...

Вильнюсский муниципалитет обратился к жителям: если вы выходите на улицу, подвергаете себя опасности (4)

19 марта Вильнюсский муниципалитет распространил новое...

В Литве подтвердили два новых случая коронавируса  всего 36 (57)

Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта в Литве...

У женщины диагностировали коронавирус: перед этим семья была на детской площадке и в магазине (6)

Коронавирус может быть очень близко, – в этом убедилась...

|Maža didelių žinių kaina