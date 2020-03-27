В Клайпеду идёт новый груз нефти для Беларуси

Судно Front Ocelot под флагом Маршалловых островов из российского порта Усть-Луга в четверг пришёл в финский порт Порвоо, показывают порталы marinetraffic.com и myshiptracking.com. В Усть-Луге действует нефтепогрузочный терминал.
"Front Ocelot мы ждём на нефтетерминале в Клайпеде в эти выходные, танкер доставит груз около 85 тыс. тонн сырой нефти", – прокомментировали BNS в Klaipedos nafta.
Судно Fulmar на прошлой неделе доставило через Клайпеду из российского Приморска около 75 тыс. тонн нефти для белорусского новополоцкого НПЗ "Нафтан", а еще раньше из того же порта пришёл танкер Vernadsky Prospect примерно с 80 тыс. тонн нефти. 4 марта в Клайпеду заходил танкер Front Ocelot, в конце января нефть из Норвегии привёз Breiviken.
До этого нефть через Литву доставлялась в Беларусь в 2017 году.
TOP новостей
Не все изолированные в гостиницах вильнюсцы хотят уезжать домой (11)
Вернуться домой изъявила желание только половина...
Мэр Клайпеды: в Литве от коронавируса скончался еще один человек дополнено (12)
Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сообщил, что...
Врач рассказал о нетипичных симптомах коронавируса: что может быть после болезни (1)
Врач, инфектолог Арвидас Амброзайтис уверяет, что...
В Литве количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 345 (52)
Минздрав Литвы сообщает, что количество...
Магазины сети Maxima не будут работать в пасхальное воскресенье
В этом году большая часть работников литовской сети...