В Клайпеду идёт новый груз газа от "Новатэка"

"Планируется, что (судно) Coral Favia придет в Клайпедский порт сегодня вечером. Будет доставлено около 10 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор ТСПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia идёт из Высоцка, где находится завод "Новатэка".

На прошлой неделе в Клайпеду пришёл уже десятый с октября большой газовоз из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз доставил около 140 тыс. кубометров СПГ.

На терминале в этом газовом году заказано в общей сложности около 21,3 тераватт-часа регазификационных мощностей, что соответствует более чем 22 крупным газовозам, которые доставляют в среднем по 138 тыс. кубометров СПГ.