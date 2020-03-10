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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) во вторник вечером должен прийти новый небольшой груз газа с российской газовой компании "Новатэк" – уже 23-й груз в начавшемся в октябре прошлого года газовом году.
В Клайпеду идёт новый груз газа от "Новатэка"
© AFP / Scanpix

"Планируется, что (судно) Coral Favia придет в Клайпедский порт сегодня вечером. Будет доставлено около 10 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор ТСПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia идёт из Высоцка, где находится завод "Новатэка".

На прошлой неделе в Клайпеду пришёл уже десятый с октября большой газовоз из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз доставил около 140 тыс. кубометров СПГ.

На терминале в этом газовом году заказано в общей сложности около 21,3 тераватт-часа регазификационных мощностей, что соответствует более чем 22 крупным газовозам, которые доставляют в среднем по 138 тыс. кубометров СПГ.

ru.DELFI.lt
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