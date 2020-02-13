В Клайпеду идёт новый груз газа от "Новатэка"

Газовоз Coral Favia придет в порт в четверг, а пришвартуется у судна-газохранилища Independence терминала СПГ в субботу, сообщил BNS оператор терминала Klaipedos nafta. Судно привезет 9,5 тыс. кубометров СПГ.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Coral Favia идёт из российского пота Высоцк, где находится завод "Новатэка".
Литовская разведка на прошлой неделе заявила, что российская компания "Новатэк", поставляющая газ через Клайпеду, теснейшим образом связана с Кремлём, её окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран. Министр энергетики Жигимантас Вайчюна сказал BNS, что объёмы газа, импортируемого российской компанией "Новатэк" невелики, однако, если они вырастут, то их можно будет ограничить правовыми мерами.
Газ "Новатэка" импортирует преимущественно завод удобрений Achema.
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