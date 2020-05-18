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В Клайпедский порт в конце этой недели должен прийти новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США. Это уже второй такой груз в мае и третий в этом газовом году.
В Клайпеду идет второй в этом месяце груз СПГ из США
© DELFI

"Намечается, что в субботу в Клайпедский порт придет газовоз Energy Liberty, он везет около 155 тыс. кубометров СПГ (...) Груз идет из США", - прокомментировал BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, судно Energy Liberty под флагом Японии идет с терминала экспорта СПГ Sabine Pass, который находится в управлении американской компании Cheniere Energy.

Неделю назад в Клайпеду пришел четвертый за его историю и второй в этом газовом году груз СПГ из США. Газовоз Sestao Knutsen пришел из Фрипорта (США), где действует терминал Freeport LNG.

Первый груз СПГ из США пришел в Литву в августе 2017 года, тогда газ был приобретен у предприятия Cheniere Marketing International компании Cheniere Energy. Газ тоже был доставлен с терминала Sabine Pass.

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