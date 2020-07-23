В Клайпеду идет второй груз нефти из США для Беларуси

Госкомпания Klaipedos nafta (KN) сообщает, что на ее Клайпедском нефтетерминале ожидается танкер UMLMA с 75 тыс. тонн нефти из США. Это будет уже 9-й в этом году танкер с сырой нефтью для Беларуси.

Как сообщает Klaipedos nafta, танкер UMLMA, который ходит под флагом Катара, впервые придет на Клайпедский нефтетерминал, он идет из Порт-Нечеса (Техас) и должен быть в Клайпедском порту 6-8 августа.

На НПЗ в Беларуси нефть из Клайпедского порта поступит по жезеной дороге.

В соответствии с подписанным в 2016 году долгосрочным договором с белорусской компанией БНК, Klaipedos nafta обеспечивает транзит нефтепродуктов и сырой нефти через Клайпедский терминал. Этот договор в прошлом году был обновлен и действует до конца 2021 года.

"В этом году 64% нефти, которую импортирует с морского рынка в Беларусь БНК, идет через контролируемый KN терминал. Так KN способствует стремлению Беларуси диверсифицировать источники поставок нефти", - сказал для пресс-релиза глава KN Дарюс Шилянскис.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер UMLMA вышел из штата Техас примерно неделю назад.

Координирующий деятельность нефтяной промышленности Беларуси госконцерн "Белнефтехим" на прошлой неделе сообщил, что в начале августа в Клайпеду придет судно из американского порта Бомонт с 80 тыс. тонн американской нефти сорта White Eagle Blend (WEB).

"Белнефтехим" сообщает, что из Клайпеды нефть по железной дороге будет доставлена на новополоцкий НПЗ "Нафтан".

В начале июня в Клайпедский порт из Бомонта (Техас) пришел танкер с 77 тыс. тонн нефти для Беларуси.

В мае в Клайпеду пришло судно с предназначенной для Беларуси нефтью из Саудовской Аравии, в январе и апреле - два танкера из Норвегии, в марте - четыре танкера из России.

До этого нефть через Литву в Беларусь доставлялась в 2017 году.

После того, как Россия в начале этого года сократила поставки нефти по трубопроводам белорусским НПЗ, президент Александр Лукашенко распорядился срочно искать альтернативных поставщиков.