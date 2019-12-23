"Впервые прибывающий в Клайпеду газовоз Maran Gas Apollonia доставит 155 тыс. кубометров СПГ из США, с завода сжиженного природного газа в Техасе (из порта Корпус Кристи)“, – комментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta.

По ее словам, газовоз должен пришвартоваться у судна-хранилища терминала Independence 26 декабря.

В порту Корпус Кристи действует терминал экспорта компании Corpus Christi Liquefaction, принадлежащей американской Cheniere Energy.

В последний раз груз СПГ из США доставлялся в Литву в сентябре 2017 года. Газ с терминала экспорта Sabine Pass в Луизиане, принадлежащего Cheniere Energy, был доставлен компании Ignitis (тогда носила название Lietuvos duju tiekimas (LDT). СПГ доставила испанская компания Gas Natural Fenosa.

Первый груз СПГ из США в Литву был доставлен в августе 2017 года, тогда LDT закупила газ у компании группы Cheniere Energy – Cheniere Marketing International. Он также был доставлен с терминала Sabine Pass.

Чаще всего газ в Литву доставляют норвежская Equinor (с октября этого года прибыли уже шесть крупных газовозов по 138 тыс. кубометров СПГ) и российская "Новатэк", направляющая небольшие газовзозы (по 6,5-9,5 тыс. кубометров СПГ), таких судов с октября прибыло уже 12.