В Клайпеду идет судно с грузом СПГ для Achema

"Мы ждем газовоз Arctic Discoverer, который доставит 138 кубометров СПГ, во вторник", – сказала BNS представитель Klaipedos nafta по вопросам коммуникации Оринта Баркаускайте.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно доставит газ из норвежского порта Мелкойя, где находится завод СПГ Equinor.

В этом газовом году терминалом намерены пользоваться три компании Achema, дочернее предприятие литовского госэнергохолдинга Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas, и компания Imlitex, в ходящая в группу торговли сырьем Imlitex Holdings.

Представитель государственной группы Lietuvos energija Артурас Кетлерюс отметил BNS, что груз Arctic Discoverer не предназначен для входящей в группу Lietuvos energija компании Lietuvos energijos tiekimas.

Imlitex, заказавшая в июне мощности терминала, уже получила груз в заказанном объеме.