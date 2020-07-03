В Клайпеду идет новый крупный груз СПГ из Норвегии

Оператор терминала - компания Klaipedos nafta сообщила BNS, что судно Arctic Aurora должно прибыть в Клайпеду в субботу, оно доставит 138 тыс. кубометров СПГ.
По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз прибывает из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.
В этом газовом году, который начался в октябре прошолого года и продлится до сентября 2020 года, в Клайпеду также прибыли уже и 38 небольших грузов СПГ из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка".
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