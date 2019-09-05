В Клайпеду идет новый крупный груз СПГ из Норвегии

По данным BNS, груз предназначается компании госэнергоходлинга Lietuvos energija – Lietuvos energijos tiekimas (LET).

"Планируется, что газовоз Arctic Voyager прибудет 9 сентября, он доставит 138 тыс. кубометров СПГ", – комментировала BNS Менеджер по коммуникации оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager плывет из из норвежского порта Мелкоя, где находится завода СПГ концерна Equinor.

Терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, принадлежащее государственному энергетическому холдингу Lietuvos energija предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET), компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings и эстонский госэнергоконцерн Eesti Energia.

Ни Achema, ни LET не комментируют, от кого, сколько и когда поставляю газ.