В понедельник в литовской Клайпеде ждут новую крупную партию сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
© Bendrovės archyvas

По данным BNS, груз предназначается компании госэнергоходлинга Lietuvos energijaLietuvos energijos tiekimas (LET).

"Планируется, что газовоз Arctic Voyager прибудет 9 сентября, он доставит 138 тыс. кубометров СПГ", – комментировала BNS Менеджер по коммуникации оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.

Статьи по теме:
В Клайпеду прибыл новый груз СПГ "Новатэк"  (28)
Klaipėdos nafta с партнерами не победила на конкурсе терминала СПГ на Кипре  (7)

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager плывет из из норвежского порта Мелкоя, где находится завода СПГ концерна Equinor.

Терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, принадлежащее государственному энергетическому холдингу Lietuvos energija предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET), компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings и эстонский госэнергоконцерн Eesti Energia.

Ни Achema, ни LET не комментируют, от кого, сколько и когда поставляю газ.

Статьи по теме:

В Клайпеду идет большой груз СПГ (51)

В Клайпеду в начале следующей недели придет новый груз...

Бизнес

В Клайпеду идет новый крупный груз СПГ из Норвегии

В понедельник в литовской Клайпеде ждут новую крупную...

Выручка Lietuvos gelezinkeliai в этом году выросла на 2,5% до 228,9 млн евро (1)

Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai ( Литовские...

Глобальная компания по обслуживанию недвижимости JLL пришла в Литву (1)

Jones Lang LaSalle ( JLL ), базирующаяся в США глобальная...

Прогноз литовских фермеров: овощи будут по карману не всем (28)

Природные аномалии уже несколько лет загоняют в угол...

Глава Центробанка: международная напряжённость ставит под угрозу экономику Литвы (12)

Торговые войны представляют риск для открытой...

TOP новостей

Скандал в Сантаришкской клинике: грязная посуда, несъедобные блюда и тараканы (23)

В одной из крупнейших больниц Литвы Сантаришкской...

Талоны - "вагнорки" - "зверушки", лит и "не в деньгах счастье": новая серия "Мы из 90-х" Как советский рубль талонами обманули (37)

Третья серия документального сериала DELFI "Мы из 90-х"...

Прогноз литовских фермеров: овощи будут по карману не всем (28)

Природные аномалии уже несколько лет загоняют в угол...

В матче с Австралией борная Литвы потерпела первое поражение на ЧМ

На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в...

Некоторые водители в Литве могут не возить с собой документы

Уже больше года некоторые литовские водители могут не...