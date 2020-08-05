"Планируется, что Coral Favia пришвартуется у терминала СПГ утром 6 августа. Газовоз доставит около 10 тыс. кубометров СПГ", - прокомментировал BNS оператор терминала Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно Coral Favia идет из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка".

За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также принято 16 больших газовозов из Норвегии, четыре крупных газовых груза из США.

Следующий большой газовоз должен прийти в Клайпеду в последние дни августа.