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В понедельник в Клайпеду должен прибыть новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) российской газовой компании "Новатэк" – уже двадцать первый в начавшемся в октябре новом газовом году.
В Клайпеду идет новый груз СПГ "Новатэка"
© AFP / Scanpix

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Coral Favia идёт из российского пота Высоцк, где находится завод "Новатэка".

Оператор клайпедского терминала - компания Klaipedos nafta сообщил BNS, что судно доставит около 10 тыс. кубометров СПГ.

На минувшей неделе в Клайпеду прибыл крупный груз СПГ из Норвегии – это уже девятое такое судно с газом Equinor. Все они доставили в среднем по 138 тыс. кубометров СПГ. В декабре в Клайпеду прибыло и более 150 тыс. кубометров СПГ и из США.

ru.DELFI.lt
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