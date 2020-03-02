В Клайпеду идет новый груз СПГ "Новатэка"

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Coral Favia идёт из российского пота Высоцк, где находится завод "Новатэка".
Оператор клайпедского терминала - компания Klaipedos nafta сообщил BNS, что судно доставит около 10 тыс. кубометров СПГ.
На минувшей неделе в Клайпеду прибыл крупный груз СПГ из Норвегии – это уже девятое такое судно с газом Equinor. Все они доставили в среднем по 138 тыс. кубометров СПГ. В декабре в Клайпеду прибыло и более 150 тыс. кубометров СПГ и из США.
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