В Клайпеду идет новый груз СПГ "Новатэка"

В пятницу в Клайпеде ждут новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской газовой компании "Новатэк".
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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Газовоз Coral Fungia придет в Клайпедский морской порт 13 декабря.

"Газовоз доставит около 9,5 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia идет из Высоцка, где находится завод СПГ компании "Новатэк".

В этот вторник на терминал прибыл шестой с октября крупный груз СПГ из Норвегии. Судно Arctic Voyager доставило 138 тыс. кубометров СПГ компании Equinor из порта Мелкоя.

В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует 20 крупным газовозам.

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