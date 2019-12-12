В Клайпеду идет новый груз СПГ "Новатэка"

Газовоз Coral Fungia придет в Клайпедский морской порт 13 декабря.

"Газовоз доставит около 9,5 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia идет из Высоцка, где находится завод СПГ компании "Новатэк".

В этот вторник на терминал прибыл шестой с октября крупный груз СПГ из Норвегии. Судно Arctic Voyager доставило 138 тыс. кубометров СПГ компании Equinor из порта Мелкоя.

В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует 20 крупным газовозам.