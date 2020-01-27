"Планируется, что газовоз Coral Favia пришвартуется у терминала СПГ сегодня ночью (в ночь с понедельника на вторник – BNS). Будет доставлено около 10 тыс. кубометров СПГ", – сообщил BNS оператор ТСПГ Klaipedos nafta.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia придет из Высоцка, где находится завод "Новатэка".
Последний крупный груз СПГ в Клайпеду был доставлен в начале января – газовоз доставил из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor, примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это был седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года.
В декабре также прибыл и груз в объеме 150 тыс. кубометров СПГ из США.
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