"Планируется, что газовоз Coral Favia пришвартуется у терминала СПГ сегодня ночью (в ночь с понедельника на вторник – BNS). Будет доставлено около 10 тыс. кубометров СПГ", – сообщил BNS оператор ТСПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia придет из Высоцка, где находится завод "Новатэка".

Последний крупный груз СПГ в Клайпеду был доставлен в начале января – газовоз доставил из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor, примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это был седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года.

В декабре также прибыл и груз в объеме 150 тыс. кубометров СПГ из США.