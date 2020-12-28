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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) на этой неделе должен прийти новый крупный груз из Соединенных Штатов Америки (США) - шестой в этом газовом году, начавшемся в октябре.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
© Bendrovės archyvas

Cудно Point Fortin должно прибыть 1 января с терминала Cameron LNG, оно доставит около 138 тыс. кубометров СПГ.

Это будет уже двенадцатый груз СПГ из США за почти шестилетнюю историю деятельности Клайпедского терминала.

В этом году из Америки на ТСПГ доставлено больше СПГ, чем за все прежние годы по причине особо благоприятного импорта. В этом году американский газ составит коло 37% всего импорта СПГ. Около 49% грузов импортировано из Норвегии, оставшаяся часть – из России.

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