Газовоз Arctic Voyager идет из порта Джорджия, его груз - 138 тыс. кубометров СПГ. Он должен прийти 16 декабря, прокомментировали BNS на операторе терминала Klaipedos nafta.

Это будет уже одиннадцатый груз СПГ из США за почти шестилетнюю историю деятельности Клайпедского терминала. Еще один груз должен прийти позже в декабре. В этом году из Америки на ТСПГ доставлено больше СПГ, чем за все прежние годы.

Klaipedos nafta сообщает, что 2020 год был исключительно благоприятням для импорта газа из США - этот газ в нынешнем году составит около 37% всего импорта. Около 49% газа было импортировано из Норвегии, остальное - из России.