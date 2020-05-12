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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет четвертый за историю его деятельности груз газа из США.
В Клайпеду идет новый груз СПГ из США
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"Сегодня на Клайпедский терминал СПГ прибывает газовоз Sestao Knutsen доставит из США 125 тыс. кубометров СПГ. Это второй груз американского СПГ в Клайпеде в этом газовом году", – комментировали BNS в компании-операторе терминала Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, судно, ходящее под испанским флагом, плывет с терминала СПГ в американском порту Фрипорт.

В декабре прошлого года в Клайпеду из США прибыл газовоз Maran Gas Apollonia, доставивший груз из 155 тыс. кубометров СПГ. Этот газ был доставлен с завода СПГ в Корпус-Кристи (Техас).

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В порту Корпус Кристи действует терминал экспорта компании Corpus Christi Liquefaction, принадлежащей американской Cheniere Energy. По неофициальным данным BNS, груз предназначался литовскому производителю удобрений Achema.

До этого груз СПГ из США в Литву был доставлен в сентябре 2017 года. Газ с терминала экспорта Sabine Pass в Луизиане, принадлежащего Cheniere Energy, был доставлен компании Ignitis (тогда носила название Lietuvos duju tiekimas (LDT). СПГ доставила испанская компания Gas Natural Fenosa.

Первый груз СПГ из США в Литву был доставлен в августе 2017 года, тогда LDT закупила газ у компании группы Cheniere Energy – Cheniere Marketing International. Он также был доставлен с терминала Sabine Pass.

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