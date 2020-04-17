"Планируется, что газовоз Arctic Princess прибудет в Клайпедский порт утром 19 апреля, доставив около 140 тыс. кубометров СПГ", – комментировал BNS ситуацию оператор терминала - компания Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз идет из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.

В Клайпеду прибыли уже и 28 небольших грузов СПГ из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка".