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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) идет новый крупный груз СПГ из Норвегии – уже 12-ый груз в начавшемся в октябре новом газовом году.
"Планируется, что газовоз Arctic Princess прибудет в Клайпедский порт утром 19 апреля, доставив около 140 тыс. кубометров СПГ", – комментировал BNS ситуацию оператор терминала - компания Klaipedos nafta.
По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз идет из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.
В Клайпеду прибыли уже и 28 небольших грузов СПГ из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка".
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