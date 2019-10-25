В Клайпеду идет новый груз газа "Новатэка"

В предстоящие выходные дни в Клайпеду должен прибыть новый небольшой груз с сжиженным природным газом (СПГ) российской компании "Новатэк".
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"В воскресенье планируется прибытие газовоза Coral Favia, который доставит около 9,5 тыс. кубометров СПГ", – подтвердила BNS компания-оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta.

По ее сообщению, газовоз должен пришвартоваться у судна-хранилища терминала Independence в воскресенье утром. Оператор не детализирует поставщиков и покупателей газа.

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По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com duomenimis, Coral Favia плывет из Высоцка, где находится завод СПГ российского "Новатэка".

За начавшийся в октябре новый газовый год это уже третий груз "Новатэка" (все они были небольшими по объему – по 9,5 тыс. кубометров). В октябре в Клайпеду прибыли и два больших газовоза из норвежского порта Мелкоя, где находится завод Equinor. Одна из этих партий СПГ была предназначена компании Imlitex, входящей в холдинг Imlitex Holdings. Эту информацию компания подтверждала BNS.

Клайпедским терминалом СПГ в новом газовом году продолжают пользоваться Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas) и производитель удобрений Achema. Ни одна из литовских компаний не называет своих поставщиков.

В новом газовом году на терминале планируется регазифицировать 10,959 тераватт-часов СПГ (примерно 11 крупных газовозов).

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