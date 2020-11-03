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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет новый крупный груз газа из США - третий такой груз в начавшемся в октябре новом газовом году и девятый за шесть лет работы терминала.
В Клайпеду идет новый груз газа из США
© DELFI

Оператор терминала Klaipedos nafta прокомментировал BNS, что газовоз Arctic Discoverer 9-10 ноября должен доставить 138 тыс. кубометров СПГ.

Судно идет с экспортного терминала Sabine Pass в штате Луизиана, который принадлежит американской энергетической компании Cheniere Energy.

На терминал периодически приходят и крупные газовозы из Норвегии, и небольшие грузы газа из России.

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